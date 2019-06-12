رئاسة اقليم كردستان تكلف “مسرور بارزاني” رسمياً برئاسة الحكومة

2019/06/12 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أصدر رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاربعاء، مرسوماً رئاسياً بتكليف مسرور بارزاني لرئاسة حكومة الإقليم.

وقال مصدر مطلع للنور نيوز، ان “نيجيرفان بارزاني أصدر مرسوما رئاسيا بتكليف مسرور بارزاني برئاسة وزراء الحكومة الجديدة لاقليم كردستان”.

وكان برلمان اقليم كردستان صوت، أمس الثلاثاء، على تكليف مسرور بارزاني بتشكيل حكومة الاقليم.

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