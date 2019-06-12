2019/06/12 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. شوارع البصرة تخلو من المواطنين بسبب ارتفاع الحرارة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/12 | 16:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. شوارع البصرة تخلو من المواطنين بسبب ارتفاع الحرارة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. شوارع البصرة تخلو من المواطنين بسبب ارتفاع الحرارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).