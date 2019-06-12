بدر النيابية: الجهود مستمرة لحسم ملف استكمال الكابينة الوزارية

2019/06/12 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس كتلة بدر النيابية، حسن شاكر الكعبي، عن حسم تسمية مرشحي وزارتي التربية والعدل خلال شهر رمضان.

وأكد الكعبي في تصريح، أن جهود الكتل السياسية مستمرة لحسم تسمية مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية، مشددا على ضرورة حسم هذا الملف من أجل تطبيق فقرات البرنامج الحكومي.

وبين الكعبي أن العراق بحاجة لتكاتف جهود الكتل السياسية لإنجاح عمل الحكومة، عادا الانباء التي تتحدث عن استقالة عبد المهدي محاولة لإرباك العملية السياسية في البلاد.

وأضاف، أن الاجتماعات مستمرة لرؤساء الكتل وهيئة الرئاسة لحسم ملف قانون انتخابات مجالس المحافظات.

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