أمير الكويت يؤكد وقوف بلاده مع السعودية في مواجهة الإرهاب

2019/06/12 | 16:35

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في برقية بعثها إلى خادم الحرمين الشريفين

الأربعاء - 8 شوال 1440 هـ - 12 يونيو 2019 مـ

خادم الحرمين الشريفين وأمير الكويت (الشرق الأوسط)

الكويت: «الشرق الأوسط أونلاين»

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عبّر فيها عن استنكار دولة الكويت الشديد لاستهداف مطار أبها الدولي بمقذوف، الذي أسفر عن إصابة عدد من المسافرين من مختلف الجنسيات، وإلحاق أضرار بصالة المطار، معرباً عن إدانة دولة الكويت لهذا العمل الإرهابي الآثم الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلد والذي يتنافى مع جميع الشرائع والقيم الإنسانية، مؤكداً وقوف دولة الكويت مع السعودية، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب وحفظ أمنها، ومجدداً موقف دولة الكويت الرافض للإرهاب بكل أشكاله وصوره، سائلاً الله أن يحفظ السعودية وشعبها الكريم من كل مكروه.كما بعث ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقية إلى خادم الحرمين الشريفين ضمنها استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لاستهداف مطار أبها الدولي بمقذوف.



وبعث الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.





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