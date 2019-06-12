الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها السعودي

2019/06/12 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الحوثي بمقذوف عسكري والذي استهدف مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية، وأسفر عن إصابة العديد من المدنيين.

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