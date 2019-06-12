أخبار الساعة: الإمارات وألمانيا.. نموذج للشراكة الاستراتيجية المتطورة

2019/06/12 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت نشرة أخبار الساعة أن العلاقات بين الإمارات وألمانيا نموذج للشراكة الاستراتيجية المتطورة والتي تجسد في تفاعلاتها المختلفة الحرص المشترك من جانب قيادتي الدولتين على تعميقها وتطويرها ودفعها قدماً إلى الأمام.

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