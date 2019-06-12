مجلس الوزراء يقرر إشراك الشباب الإماراتي في مجالس إدارات المؤسسات الحكومية

2019/06/12 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتمد مجلس الوزراء قراراً بإشراك وتعزيز مشاركة الشباب الإماراتي في مجالس الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية، بهدف توصيل أصوات الشباب وأفكارهم ومقترحاتهم وإشراكهم في تطوير العمل الحكومي.

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