العراق يشكر ألمانيا لاحتضانها مواطنيه المهاجرين

2019/06/12 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس شكر العراق جمهورية ألمانيا لاحتضانها مواطنيه المهاجرين خلال لقاء جمع وزير الهجرة والمهجرين بوكيل وزير التنمية الألماني.وأفاد بيان لوزارة الهجرة تلقت “خطوة برس” نسخة منه بأن “وزير الهجرة و المهجرين نوفل بهاء موسى استقبل وكيل وزير التنمية الاقتصادية الالماني ييگا والوفد المرافق له اليوم في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد ،

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