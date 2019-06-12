لجنة الثقافة النيابية تصدر بيانا توضيحيا بشأن موضوع انهاء تكليف اعضاء مجلس امناء هيئة الاعلام والاتصالات

2019/06/12 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت لجنة الثقافة والاعلام النيابية بيانا توضيحيا بشأن موضوع انهاء تكليف اعضاء مجلس امناء هيئة الاعلام والاتصالات.

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