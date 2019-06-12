حادث مروع في مصر

2019/06/12 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

لقي 14 شخصا مصرعهم وأصيب 8 آخرون، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بين سيارتين "ميكروباص" على طريق الأتوستراد في العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت صحيفة

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