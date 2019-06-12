برلمان كوردستان يصدر توضيحا حول عدم عزف النشيد الوطني العراقي بتنصيب بارزاني

2019/06/12 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدر برلمان كوردستان اليوم توضيحا بخصوص عدم عزف النشيد الوطني العراقي والنشيد القومي الكوردي خلال مراسم تنصيب نيجيرفان بارزاني رئيسا للاقليم والتي جرت بحضور رسمي كبير.وذكر بيان للدائرة الاعلامية لرئاسة البرلمان، ورد لشفق نيوز، "بحسب العرف البرلماني، فان النشيد الوطني يعزف فقط خلال بدء فصل تشريعي جديد للمجلس، بينما الجلسات الاخرى لايتم ذلك، كما حصل في جلسة يوم 10/6 والخاصة باداء اليمين الدستورية لرئيس الاقليم".وجرت مراسم تنصيب نيجيرفان بارزاني بحضور زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني والرئيس العراقي برهم صالح الذي أنهى حضوره القطيعة مع أربيل بسبب الخلاف حول ترشحه لرئاسة العراق.وتعهد نيجيرفان بارزاني، بعد أدائه اليمين بالتعاون مع الحكومة الاتحادية لتجاوز الخلافات بين بغداد والاقليم.

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