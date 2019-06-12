المسابقات وفعاليات مسرح الطفل تشعل ختام فعاليات عيد الجبيل

2019/06/12 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت، أمس، فعاليات عيد الفطر المبارك لمدينة الجبيل التي نظمتها لجنة المناسبات العامة بمحافظة الجبيل في ساحات الكورنيش الشمالي على مدى 8 أيام، وذلك ب...

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