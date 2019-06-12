سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 9084.75 نقطة

2019/06/12 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 95.03 نقطة ليقفل عند مستوى 9084.75 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.6 مليار ريال.وبلغ عدد الأس...

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