بالصور.. لأول مرة إصلاح ثقب مركز الإبصار لـ«ستينيه» بالطائف

2019/06/12 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل في الطائف (بقيادة الدكتور محمد عبدالرزاق، استشاري جراحة الشبكية، يساعده الدكتور خالد غيث، استشاري الشبكية الطبي) في إجرا...

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