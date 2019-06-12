صور توثِّق «مخالفات التوطين» بمجمع ملابس نسائية بجدة

2019/06/12 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت جولة «عاجل»، في مجمع الشرق للملابس النسائية بجدة، عن مخالفات بالجملة، في بعض محلات الملابس النسائية التي لا تزال تشغل عمالة وافدة، بعيدًا عن أعين...

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