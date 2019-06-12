2019/06/12 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لاريجاني: زيارة رئيس الوزراء الياباني نتيجة لنهج إيران الحكيم في التعامل مع القضايا العالقة بالحوار

الاربعاء

12

حزيران

2019 :

04:22 pm

44

لاريجاني: زيارة رئيس الوزراء الياباني نتيجة لنهج إيران الحكيم في

التعامل مع القضايا العالقة بالحوار

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاريجاني: زيارة رئيس الوزراء الياباني نتيجة لنهج إيران الحكيم في التعامل مع القضايا العالقة بالحوار) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاريجاني: زيارة رئيس الوزراء الياباني نتيجة لنهج إيران الحكيم في التعامل مع القضايا العالقة بالحوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).