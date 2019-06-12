English | كوردى

النفط تنفي رفع الدعم عن أسعار الوقود


النفط تنفي رفع الدعم عن أسعار الوقود
2019/06/12 | 16:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النفط تنفي رفع الدعم عن أسعار الوقود) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النفط تنفي رفع الدعم عن أسعار الوقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

كامل التفاصيل في: بغداد اليوم ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا