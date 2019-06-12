2019/06/12 | 16:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
النفط تنفي رفع الدعم عن أسعار الوقود) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
النفط تنفي رفع الدعم عن أسعار الوقود) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النفط تنفي رفع الدعم عن أسعار الوقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).