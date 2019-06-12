120 شركة في معرض إعمار العراق لمواد البناء والبنى التحتية + فيديو

2019/06/12 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) 2019.06.12 – افتتح في العاصمة العراقية بغداد معرض ومؤتمر إعمار العراق بمشاركة 120 شركة عراقية وأجنبية من 11 دولة....

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