بعد استهداف مطار أبها.. الحوثيون ينبهون للابتعاد عن المطارات والمواقع العسكرية

2019/06/12 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر المتحدث باسم جماعة الحوثي المدنيين من التواجد قرب المطارات والمواقع العسكرية، وذلك بعدما أعلنت قصفها مطار أبها بصاروخ كروز، وهو ما أقر به التحالف السعودي الإماراتي.

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