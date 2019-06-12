رئيس البرلمان العربي لـ

2019/06/12 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي أن الاعتداء الإرهابي الجبان لمليشيا الحوثي الانقلابية ضد مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودي...

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