“بالوثيقة” وزير الصحة يوافق على البدء باجراءات التعيين المركزي لخريجي الكليات التقنية الطبية الاهلية

2019/06/12 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق حصلت “يس عراق” على وثيقة تظهر موافقة وزير الصحة علاء الدين العلوان على الايعاز لدائرة التخطيط وتنمية الموارد للبدء باجراءات التعيين المركزي لخريجي الكليات التقنية الطبية الاهلية حسب قانون التدرج الصحي لسنة 2000.

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