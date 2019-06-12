الصحة النيابية تبحث عن بديل للعلوان بعد التلويح باستجوابه

2019/06/12 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي، اليوم الأربعاء، أن لجنته في طور جمع البيانات والملفات الضرورية لاستجواب وزير الصحة والبيئة علاء العلوان، مشيرا إلى أن اللجنة تبحث عن شخصية بديلة تتمتع بالقوة اللازمة لتنفيذ برنامج صحي طارئ.

وقال الموسوي في بيان حصلت عليه “الاتجاه برس”، إن “وزارة الصحة ومنذ بداية استلام وزير الصحة الحالي غير متعاونة مع لجنة الصحة والبيئة وخصوصا في موضوع مناقشة القوانين الصحية المهمة للمواطن العراقي وخصوصا قانون الضمان الصحي وقانون زراعة الاعضاء والتي هي من اهم القوانين ذات الارتباط الوثيق بصحة وحياة الشعب العراقي الذي يعاني سوء الخدمات الصحية وعدم توفير الادوية المنقذة للحياة والادوية السرطانية ومنذ سنوات”.

وأضاف، أن “مافيات الفساد في وزارة الصحة تسيطر عليها نفس مافيات الفساد في الوزارة السابقه ومن نفس الحزب التابعة له الوزارة السابقه وبنفس الشخوص وارتباطاتهم مع نفس السماسرة المقيمين في عمان”.

وتابع، “اننا في طور جمع البيانات والملفات الضرورية لاستجواب وزير الصحة والبيئة الحالي للسعي لاقالته والبحث بنفس الوقت عن شخصية بديلة تتمتع بالقوة اللازمة لتنفيذ برنامج صحي طارئ وعاجل لانقاذ ابناء الشعب من ويلات هذا النظام الصحي البائس ومكافحة المفسدين وتقديمهم للقضاء”.

يشارى الى ان هناك خلافات بين الكتل السياسية حول اداء بعض الوزارات ومنها اداء وزارة الصحة الذي لم يقنع بعض النواب لجنة الصحة النيابية بادائه ومنها بيان النائب جواد الموسوي الاسبوع الماضي بشان وزارة الصحة.

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