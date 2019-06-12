وزير الخارجية يبحث مع نظيره العماني آليات تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة تحديات المنطقة

2019/06/12 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الخارجية محمد الحكيم، خلال لقائه نظيره العماني يوسف بن علوي، اليوم الأربعاء، آليات تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة تحديات المنطقة.

وقال مكتب الحكيم في بيان حصلت عليه “الاتجاه برس”، إن “وزير الخارجية محمد علي الحكيم استقبل، اليوم، نظيره العماني يوسف بن علوي، وجرى في اللقاء بحث مُستويات التعاون، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك”.

وأكد الحكيم بحسب البيان، على “تطلـع بغداد لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، والتنسيق مع عمان لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين”.

وفي الشأن العربي والإقليمي، أشار البيان الى ان “الجانبين بحثا تطورات الأوضاع بالمنطقة، وسبل دعم جهود مواجهة الإرهاب، وتعزيز آليات العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة”.

وأكد ان “رؤى الجانبين اتفقت حول أهمية الاضطلاع بحلول سياسية للأزمات الراهنة لتحقيق السلام، وبسط الأمن”.

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