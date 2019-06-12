ثائر احمد يعتزل التدريب بشكل نهائي

2019/06/12 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدرب كرة الطلبة ثائر احمد اعتزاله التدريب بشكل نهائي بعد خسارة الفريق امام الكهرباء في بطولة كأس العراق بثلاثة أهداف دون رد .وقال احمد لوكالة وطن للانباء :” ان الاجواء الرياضية غير سليمة ، وكرة القدم في العراق تحكمها المزاجيات ، ومن الممكن أن ينسف جهد المدرب في دقائق معدودة لو أراد اللاعبون التحكم […]

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