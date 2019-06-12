الثقافة النيابية تستغرب من التدخل غير اللائق لاحد ىعضوات لجنة الخدمات والاعمار في صميم عملها

2019/06/12 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استغربت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار النيابية، التدخل غير اللائق من قبل النائبة هدى سجاد عضو لجنة الخدمات والاعمار في صميم عمل اللجنة، واعتراضها على درج موضوع انهاء تكليف اعضاء مجلس امناء هيئة الاعلام والاتصالات.واوضحت رئيسة اللجنة النائبة سميعة الغلاب في بيان:” ان ما ذهبت اليه هدى سجاد بان القرار منفرد ما هو الا […]

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