2019/06/12 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ائتلاف النصر "يحذر" من تراجع الامن في المحافظات المحررة

بغداد/..



حذر ائتلاف النصر، بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، من التراجع الأمني في المدن والمحافظات المحررة، داعيا الجهات الحكومية والأمنية الى "وقفة جادة" من اجل إعادة الامن والاستقرار الى تلك المدن.

وقال القيادي في الائتلاف علي السنيد، لـ"عين العراق نيوز"، ان "المعطيات تشيرالى تراجع الامن والاستقرار في المدن والمحافظات المررة من داعش، من خلال الأعمال الإرهابية والإغتيالات ومسلسل حرق المزارع".

وبين السنيد انه "حذرنا سابقا وبأكثر من مناسبة ونحذر حاليا من هذا التراجع الذي يصادر منجزاتنا الأمنية التي تحققت ويهدد السلم والاستقرار، فهذه الشيء خطير جداً، ويجب ان تكون هناك وقفة جادة على هذا التراجع بالمدن المحررة".

وشهدت مناطق عديدة، ومنها في العاصمة بغداد، خروقات امنية وتفجيرات ارهابية، سقط خلالها، العشرات بين شهيد وجريح، بصفوف المدنيين والقوات الأمنية.



انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف النصر "يحذر" من تراجع الامن في المحافظات المحررة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف النصر "يحذر" من تراجع الامن في المحافظات المحررة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).