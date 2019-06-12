2019/06/12 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ln0ASYc4PlM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حزب الحل في كركوك يتبنى مبادرة لكشف مصير المعتقلين) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حزب الحل في كركوك يتبنى مبادرة لكشف مصير المعتقلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).