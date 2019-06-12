الصافرة العراقية على موعد مع دورة صقل آسيوية

2019/06/12 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاربعاء، أن حكام النخبة سيشاركون في دورات صقل آسيوية خلال شهر تشرين الثاني المقبل.وقال أمين سر لجنة الحكام نجم عبود لـ/ المعلومة /، إن “الحكم العراقي يوسف سعيد نجح في اجتياز الاختبار الأسيوي ودخوله ضمن حكام النخبة الأسيوي”.وأوضح أن “سعيد اجتاز ثلاث […]

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