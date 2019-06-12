جديد «فيسبوك»... تطبيق للحصول على بيانات المستخدمين مقابل المال

2019/06/12 | 17:10

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الأربعاء - 8 شوال 1440 هـ - 12 يونيو 2019 مـ

شعار تطبيق «فيسبوك» (أ.ب)

كاليفورنيا: «الشرق الأوسط أونلاين»

سيسمح تطبيق جديد من «فيسبوك» للمستخدمين ببيع بياناتهم الخاصة التي تتناول كيفية استخدامهم لتطبيقات أخرى منافسة، بحسب تقرير نشره موقع صحيفة «الغارديان» البريطانية.وأعلنت شركة «فيسبوك» أمس (الثلاثاء) أنها أطلقت تطبيقاً باسم «ستادي»، يقوم فور تحميله بنقل بيانات مستخدمي «فيسبوك» الخاصة بالتطبيقات الأخرى التي يستعملونها، والوقت الذي يقضونه عليها، وأبرز الميزات التي يفضلونها فيها، مقابل مبلغ مالي.وتحاول «فيسبوك» عبر هذه الخطوة إظهار المزيد من الشفافية فيما يتعلق بالاطلاع على بيانات المستخدمين.



إلا أن شركة «آبل» تحظر جمع المعلومات حول تطبيقات أخرى مثبتة على أجهزتها، مما يعني أن هذه الخدمة لكن تكون متوفرة على هواتف «آبل».وأوضحت شركة «فيسبوك» في بيان أعلنت من خلاله انطلاق تطبيق «ستادي»: «نعتقد أن هذا العمل مهم لمساعدتنا على تحسين منتجاتنا للأشخاص الذين يستخدمون (فيسبوك)، ونعلم أيضاً أن هذا النوع من الأبحاث يجب أن يوضح للمستخدمين ما سيشتركون فيه وكيف سيتم جمع معلوماتهم واستخدامها، وكيفية اختيار عدم المشاركة في البحث في أي وقت».وقالت الشركة إن المستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً وأكثر هم وحدهم المؤهلون لتحميل التطبيق.



ولم توضح «فيسبوك» المبلغ المالي الذي سيحصل عليه المستخدمون مقابل الحصول على البيانات والمعلومات منهم.وأشار التقرير إلى أن «ستادي» يعتبر تكراراً لخدمة جمع البيانات السابقة من «فيسبوك» وتسمى «فيسبوك ريسيرش» التي كانت تدفع للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و35 عاماً رسوماً شهرية تصل إلى 20 دولاراً لتتبع جميع المنصات الأخرى التي يستخدمونها.وقال ناثان وينزلر، كبير مديري الأمن السيبراني في شركة إدارة الثروات «موس آدمز» إن «تقديم هذا الإشعار المسبق للمستخدمين هو أمر جيد بالتأكيد، وينبغي أن يكون هو القاعدة الأساسية لأي شركة تقوم بتسويق المعلومات الشخصية للمستخدمين أو الإعلان عنها أو استخدامها بطريقة أخرى لتحقيق إيرادات».



وأضاف: «ومع ذلك، فقد بينت لنا الطبيعة البشرية أن توفير نوع من المكافأة المادية، مهما كانت صغيرة، يكفي في كثير من الأحيان لجعل الناس يقبلون بالإفصاح عن معلوماتهم الشخصية بسهولة».





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