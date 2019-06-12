حداد يبحث مع رابطة علماء العراق ترسيخ المفاهيم الإنسانية ونبذ الإرهاب

2019/06/12 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير حداد،اليوم الاربعاء، جمعية رابطة العلماء في العراق سبل بناء الإنسان وتطوير المجتمع وترسيخ المفاهيم الإنسانية ونشر ثقافة التسامح والاعتدال ومبذ الارهاب وتقويم السلوك تعزيز دعائم الاستقرار الشامل لخلق مجتمع مستقر ومتماسك .

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