8 لاعبين في

2019/06/12 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

للمرة الأولى منذ أعوام، لا تبدو ملامح المرشح الأبرز لإحراز الكرة الذهبية واضحة، حيث يتنافس 8 لاعبين لتحقيق الجائزة الفردية الأبرز في العالم،

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