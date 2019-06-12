الخارجية العراقية تعلن عدم مشاركتها في مؤتمر البحرين

2019/06/12 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، عدم مشاركتها بالورشة الاقتصادية المسماة “صفقة القرن” المتعلقة بالأراضي الفلسطينية، والتي دعت الإدارة الأميركية إلى تنظيمها في

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