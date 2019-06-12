2019/06/12 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم للحوثيين بصاروخ كروز على مطار أبها السعودي يوقع 26 جريحاً.. ويعطل ابراج المراقبة بالمطار) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم للحوثيين بصاروخ كروز على مطار أبها السعودي يوقع 26 جريحاً.. ويعطل ابراج المراقبة بالمطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).