ريال مدريد يعلن موعد تقديم هازارد

2019/06/12 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الأربعاء، موعد تقديمه للنجم البلجيكي إيدين هازارد في ملعب "سانتياجو برنابيو" للجماهير ووسائل الإعلام.

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع هازارد، من صفوف تشيلسي، الجمعة الماضي، بعقد يمتد لمدة 5 مواسم، حتى صيف 2024.

ووفقًا للموقع الرسمي لريال مدريد، فإن هازارد ...

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