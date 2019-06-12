رئيسان كرديان لا يتكلمان العربية.. وأوغلو فرض شروطه لحضور حفل بارزاني

2019/06/12 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

حفل وصف بالاسطوري من ناحية التنظيم والادارة، لكنه لم يشهد عزف النشيد الوطني العراقي، ولا نشيد كردستان، وتنصيب رجل لا يتكلم اللغة العربية..



اما سبب عدم عزف النشيدين فقد كشفت عنه نائبة كردية.

ووفقا للمعلومات التي كشف عنها قادة اكراد مقربون من نيجرفان بارزاني، فأن الاخير يفهم اللغة العربية، لكنه لا يتكلمها، وليس هو فقط بل ابن عمه مسرور بارزاني رئيس حكومة كردستان الجديد تنطبق عليه نفس المواصفات.

القادة السياسيون في بغداد، سيكونون في مقابل جيل جديد من القادة الاكراد لا يتكلمون اللغة العربية، وبحسب نواب في البرلمان الاتحادي فان الجيل الكردي الجديد من القادة يؤمنون بدولتهم وامتهم ولغتهم فقط، وبالنسبة لهم العراق مجرد بقرة للحلب، ويعلم قادة بغداد ان اعلان انفصال كردستان تم عام ٢٠٠٣ من طرف واحد، وان النهاية الحتمية”.

ووفقا لأكاديمي في مدينة السليمانية، فانه يكشف عن قيام جامعة السليمانية اعداد دراسة، خلصت الى نتيجة تشير الى انه بعد ١٠سنوات ستختفي اللغة العربية من التداول بين شريحة الشباب.

وفي تصريح متلفز للنائبة الا طالباني، قالت فيه إن النشيد الوطني لكردستان لم يعزف “بسبب رفض وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو الذي حضر حفل التنصيب، لذا لم يعزف النشيد الوطني العراقي ايضا”.

من جهته، طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الغانمي، كردستان بـ”تقديم توضيح بشأن عدم عزف النشيد الوطني العراقي خلال حفل تنصيب نيجرفان بارزاني رئيسا لكردستان”.

اما عضو مجلس النواب عن كتلة الجيل الجديد المعارضة سركوت شمس الدين، فقد عزا ظهور رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني خلال الاحتفالية بالـ”مهزوم” الى “رغبته بالبقاء في منصب الرئاسة إلى آخر يوم بعمره”.

وقال شمس الدين في بيان اطلعت عليه “الاتجاه برس” إن “انهزامية مسعود بارزاني خلال احتفالية التنصيب كانت بادية على وجهه وهي لم تأت من فراغ، وانما كان سببها الضغوطات التي مورست عليه من الدول الاجنبية لاجباره على ترك كرسي الرئاسة بعد ان كانت لديه رغبة بالبقاء في هذا المنصب الى اخر يوم في عمره”.

وأعتبر، أن “حقبة رئاسة مسعود بارزاني لكردستان كانت الاسوأ سياسيا وديمقراطيا في تاريخ كردستان، بعد ان افتعل الكثير من الازمات سواء مع الحكومة الفيدرالية او الدول الاقليمية الاخرى، كان اخرها استفتاء انفصال كردستان الذي عارضته جميع الدول الا انه اصر على اجراءه مما تسبب بحصول ردود افعال سلبية تجاهه هو شخصياً وكردستان، واحلال النظام القبلي بدلاً من المؤسسي، ومنع التصويت على دستور كردستان”.

وشهدت مدينة اربيل في كردستان، الاثنين، حفل تنصيب نيجرفان بارزاني رئيسا لكردستان بحضور مئات الشخصيات السياسية بينهم رئيسا الجمهورية برهم صالح والبرلمان محمد الحلبوسي، فيما خلا الحفل من عزف النشيد الوطني الذي طالما يستخدم في المناسبات الرسمية.

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