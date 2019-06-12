2019/06/12 | 17:19

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وفاة شخص اثناء محاولته اخماد حريق اندلع في حقول زراعية بسهل نينوى

الاربعاء

12

حزيران

2019 :

05:15 pm

21

وفاة الشاب علي موسى محمد خلال محاولته اخماد الحريق طال المحاصيل

الزراعية في قرية الدراويش في سهل نينوى

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