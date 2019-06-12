رسميا.. ريال مدريد يعلن موعد تقديم هازارد

2019/06/12 | 17:19

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بغداد اليوم

بغداد اليوم/ متابعة

أعلن نادي ريال مدريد الاسباني اليوم الاربعاء 12/6/2019 عن تقديم لوكا يوفيتش بشكل رسمي إلى وسائل الإعلام، لينضم المهاجم المرتقب إلى صفوف قلعة الميرنجي، فيما وجه رئيس النادي رسالة واضحة للاعب.

وقال رئيس ريال مدريد فلورنتينو بي

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر من داخل اتحاد الكرة، الاربعاء (12 حزيران 2019)، عن اعتزام عضو الاتحاد علي الاسدي تقديم مقترح في اجتماع الاتحاد المقرر عقده اليوم، يطلب فيه اعفاء 3 لاعبين في المنتخب من العقوبة الإدارية، لحاجة المنتخب إليهم.

وقال المص

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو المكتب الاعلامي باتحاد الكرة، حسين الخرساني، اليوم الاربعاء 12/6/2019، أن عدم توفر مادة الوقود للمولدة الخاصة بملعب النجف الاولمبي، أجبر لجنة المسابقات في تغيير موعد مباراة نفط الوسط والصناعات الكهربائية لحسا

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