4 مليارات و300 مليون ريال عقود تشغيل وصيانة طرق المملكة لـ3 سنوات

2019/06/12 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رعى وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، في الرياض اليوم، حفل توقيع عقود مشاريع التشغيل والصيانة والنظافة للطرق التابعة لوزارة النقل بجميع طرق ال...

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