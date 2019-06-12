الإمارات: استهداف الحوثي مطار أبها الدولي عمل إرهابي إجرامي

2019/06/12 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي بمقذوف صادر من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وأ...

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