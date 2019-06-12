أمير عسير: اجترار طهران لأحلام كسرى لن يزيدها إلا تمزيقًا

2019/06/12 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الذي يتابع أولًا بأول اعتداء الميليشيات الحوثية الإيرانية على مطار أبها الإقليمي المدني، بأن محا...

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