الثقافة والإعلام النيابية ترد على نائبة: تدخلاتك غير لائقة وتشير الى “انتفاع” من امناء هيئة الاعلام

2019/06/12 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت لجنة الثقافة والاعلام النيابية، اليوم الاربعاء، على انتقادات وجهتها النائبة هدى سجاد، لمساعي اللجنة لاقالة مجلس امناء هيئة الاعلام والاتصالات، واصفة تدخلاتها ب”غير اللائقة”.وقالت رئيسة اللجنة النائب سميعة الغلاب في بيان تلقت /SNG/، نسخة منه، ان “اللجنة تود توضيح بان ما ذهبت اليه النائبة سجاد هو محض افتراء وتدخل سافر، حيث تملك اللجنة ...

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