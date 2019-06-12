بدء جولة المحادثات الرسمية بين ايران واليابان

2019/06/12 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} بدات جولة المحادثات الرسمية بين الرئيس الايراني ورئيس الوزراء الياباني بعد انتهاء مراسم الاستقبال بحضور اعضاء وفدي البلدين، وسيعقبها مؤتمر صحفي مشترك.

واقيمت مراسم استقبال رسمية من قبل الرئيس الايراني حسن روحاني لرئيس وزراء اليابان "شينزو آبي" عصر اليوم الاربعاء في مجمع سعد آباد الثقافي التاريخي بطهران.وتم عزف النشيد الوطني لكل من ايران واليابان، ثم استعرض روحاني وآبي حرس الشرف.انتهى

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