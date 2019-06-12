انفجار منصة إيرانية قطرية لاستخراج الغاز في الخليج العربي

2019/06/12 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقفت عمليات الاستخراج في حقل بارس الجنوبي الغازي الإيراني المشترك مع قطر، بعد نشوب حريق في منصة لاستخراج الغاز، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وسائل إعلا...

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