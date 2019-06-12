«موسم جدة»: 14 فنانًا بارزًا شاركوا في الفعاليات

2019/06/12 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تعاون ناجح على صعيد إقامة الحفلات وتنظيمها في السعودية، عُقد في مدينة جدّة اجتماع تنسيقي موسع، محوره دعم قطاع الترفيه في المملكة، والسعي إلى إسعاد...

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