ما حقيقة رفع وزارة النفط العراقية الدعم عن أسعار الوقود؟

2019/06/12 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة النفط العراقية ما تناقلته بعض وسائل الاعلام بشأن رفع الدعم عن أسعار الوقود، لافتة الى أن الوزارة لم تتلقى اي توجيهات بهذا الصدد ولم يصدر اي...

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