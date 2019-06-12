تصميم آيفون 11 المسرب يصيب المستهلكين بخيبة أمل

2019/06/12 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..أثارت صوراً متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تصميم الهاتف الجديد لشركة أبل “آيفون 11” خيبة أمل مستخدمي آيفون لوجود تشابه بينه وبين النسخة الحالية.وقالت مجلة فوربس الأمريكية إن أغلب التسريبات عن مواصفات “آيفون 11 ” جاءت صحيحة؛ حيث لم تخالف الشركة التوقعات بأي لمسة جديدة، مما أثار غضب المستخدمين في المنصات […]

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