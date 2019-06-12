العراق يرحب بقرار سلطنة عمان فتح سفارة لها في بغداد

2019/06/12 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ان العراق بعمقه العربي و جواره الاسلامي له اولوية في تحقيق الاستقرار الإقليمي وفقاً للمصالح المتبادلة والمتشاركة بين دول المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر السلام ببغداد، اليوم الاربعاء، وزير خارجية سلطنة عُمان يوسف بن علوي والوفد المرافق له.وقال صالح خلال اللقاء، ان استقرار العراق عامل اساس لأمن المنطقة، مشدداً على ان بغداد ومسقط يمكن ان تلعبا دوراً مهماً ومؤثراً لمكانتهما في المنطقة ورغبتهما في العمل والتنسيق المشترك حيال القضايا الاقليمية.كما رحب بقرار سلطنة عُمان فتح سفارتها في العراق، معتبراً انها خطوة ايجابية من الاشقاء العُمانيين لتعميق اطر التعاون بين البلدين، وبما يسهم في تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي للشعبين الشقيقين.



بدوره، أكد بن علوي ان زيارته الى العراق تكتسب اهمية كبرى لتوطيد العلاقات الثنائية وتوحيد المواقف بشأن الاوضاع في المنطقة، مجدداً دعم بلاده الى العراق في المجالات كافة.انتهى

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