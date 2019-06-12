الاسدي يوجه مديريات المفتشية بجولات تحر فورية على دوائر الداخلية

2019/06/12 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وجه المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي مديريات المفتشية للقيام بجولات تحرٍ واستطلاع على دوائر الوزارة المختلفة وخصوصاً الخدمية منها لبيان مدى مراعاتها وتطبيقها لمعايير حقوق الإنسان في تعاملاتها مع المواطنين المراجعين.

وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" الاسدي طالب فرق العمل واللجان المشكلة لهذا الغرض بالتأكيد على دوائر الوزارة الخدمية بالتعامل الإنساني مع المواطنين وحفظ كراماتهم وتلبية احتياجاتهم وتوفير أماكن استراحة وانتظار جيدة".واضاف انه" بناءً على هذا الأمر والوتوجيه شكّلت مديرية حقوق الإنسان عدداً من فرق العمل للتحري والإستطلاع لبيان مدى تطبيق معايير حقوق الانسان في الدوائر التابعة لوزارة الداخلية ذات التماس مع المواطنين، حيث قامت هذه الفرق بزيارة مكاتب جوازات الصدر وزيونة والكاظمية، ودوائر الوزارة الخاصة بإصدار البطاقة الوطنية في جسر ديالى وسوق الثلاثاء والمواقع المرورية في الحسينية والتاجيات والكاظمية وصندوق الشهداء والجرحى والتقاعد".واشار الى" تسجيل اللجان وفرق العمل العديد من الملاحظات ووجهت تلك الدوائر بضرورة مراعاة الحالات الإنسانية للمراجعين من كبار السن والجرحى فضلاً عن الحالات الخاصة والحرجة من المرضى، مؤكداً على ضرورة العمل بنظام النافذة الواحدة والتقليل من الروتين وايجاد الحلول المناسبة لمشكلة الانترنت وغيرها من القضايا الواجب مراعاتها والتي يطالب المراجعين الى ايجاد الحلول لها".واشار" الى ذلك اعدت فرق العمل تقارير مفصلة عن زياراتها وجولاتها الاستطلاعية ضمنتها ملاحظاتها ومشاهداتها وتوصياتها"، وقال ان" المفتش العام لوزارة الداخلية من اتخاذه لهذا الاجراء الى ايجاد آليات تعاون مشترك مع الدوائر الخدمية في الوزارة من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين وحفظ كرامتهم واعطائهم حقوقهم ضمن الأطر القانونية والادارية المنصوص عليها بعيداً عن أي حالات انتهاك أو تجاوز أو تعسف أو استغلال".انتهى

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