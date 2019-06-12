كتلة التغيير في برلمان كردستان: الحكومة الجديدة سيتم تشكيلها خلال أقل من ثلاثين يوما

2019/06/12 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت كتلة التغيير في البرلمان الكردستاني أن الحكومة الجديدة سيتم تشكيلها خلال أقل من ثلاثين يوما إعتبار من اليوم.وقال رزكار محمد عضو كتلة التغيير في البرلمان الكردستاني في تصريحات صحافية إن ملامح تشكيل الحكومة الجديدة أوشكت على نهايتها وأن الحزب الديمقراطي الكردستاني المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة لن ينتظر أي طرف من الآن فصاعدا لتقديم […]

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