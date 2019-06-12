2019/06/12 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت لجنة الاحتجاجات الشعبية في التيار الصدري الى تظاهرة بساحة التحرير استذكارا لمجزرة سبايكر الأليمة وللمطالبة بفتح ملف سقوط الموصل.وحددت اللجنة في بيان رسمي لها موعد للتظاهرة السلمية الجمعة ١٤ حزيران الثامنة والنصف مساء.وذكر البيان “في كل سنة تعاد ذكرى بيع الموصل ومجزرة سبايكر، وتتجدد معها أحزان العراق على ألف وسبعمائة كوكب من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الاحتجاجات الشعبية بالتيار الصدري تدعو الى تظاهرة بساحة التحرير استذكارا لمجزرة سبايكر الأليمة والمطالبة بفتح ملف سقوط الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الاحتجاجات الشعبية بالتيار الصدري تدعو الى تظاهرة بساحة التحرير استذكارا لمجزرة سبايكر الأليمة والمطالبة بفتح ملف سقوط الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).